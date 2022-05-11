 

В РФ за сутки госпитализировали 1,1 тыс. человек с коронавирусом

11.05.2022, 11:45, Новости дня
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За минувшие сутки в РФ госпитализировали 1132 человека, на 13,2% больше по сравнению с 10 мая, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Выписано в связи с выздоровлением 5 043 человека, на 0,6% больше по сравнению с 10 мая; выявлено 4102 новых случая COVID-19; подтверждено 98 летальных исходов», – говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что коронавирусная инфекция спала, но не ушла полностью, более 100 тыс. человек в РФ сейчас болеют COVID-19.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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