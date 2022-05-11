 

Захарова объяснила заявления Вашингтона по переговорам РФ и Украины

11.05.2022, 10:22, Новости дня
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Москва не исключает, что разные заявления американских чиновников по урегулированию на Украине связаны с изменениями в администрации США, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова заявила, что заявления Вашингтона могут быть связаны «со сменой состава», так как «очевидно, что администрация в США, непосредственно сотрудники, топ-менеджеры в Белом доме, они находятся в состоянии, видимо, смены состава», передает радио Sputnik.

«Я думаю, что многие заявления делаются, в том числе, под влиянием этой идущей, уже происходящей смены действующего состава в администрации США», – добавила она, отвечая на просьбу прокомментировать высказывания, что Америка не видит «жизнеспособного переговорного пути для урегулирования конфликта на Украине».

Дипломат указала, комментируя переговорный процесс с Украиной, что «контакты осуществляются».

Ранее в США заявили, что не видят жизнеспособного переговорного пути на Украине. До этого канцлер Германии Олаф Шольц призвал возобновить и сделать конкретнее переговоры РФ и Украины для быстрого достижения мирного урегулирования.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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