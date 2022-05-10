Байден заявил о «заинтересованности» США в сильном ЕС
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Вашингтон заинтересован в сильном Евросоюзе, сообщил президент США Джо Байден премьер-министру Италии Марио Драги на встрече в Белом доме.
«Я считаю, что в интересах США, чтобы ЕС был сильным», – приводит слова Байдена ТАСС.
«[Президент РФ Владимир] Путин думал, что он может нас расколоть. Но мы все активизировались», – выступил с утверждением Байден.
Ранее американские СМИ рассказывали, как Байден обманул Европу. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как США могут избавить Европу от российского газа и к чему может привести отказ Европы от российских энергоносителей.
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