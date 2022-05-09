 

Салют Победы начался в Москве

09.05.2022, 22:17, Новости дня
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Салюты в День Победы начались на 36 площадках в Москве.

В центральной части города шоу лучше всего видно с семи площадок: парк Горького, спорткомплекс «Лужники», городской сад «Эрмитаж», парк «Красногвардейские пруды», парк культуры и отдыха «Таганский», Москворецкая набережная, сад культуры и отдыха им. Н.Э. Баумана, информирует РИА «Новости».

Кроме того, салюты можно было посмотреть на таких крупных площадках в разных округах столицы, как парк культуры и отдыха «Сокольники», Измайловский и Лианозовский парки, парк имени Юрия Лужкова, Всероссийский выставочный центр, Тушинский аэродром. Сразу две смотровые площадки организованы в Парке Победы на Поклонной горе и в парке Кузьминки.

В Новой Москве были организованы площадки в городском округе Троицк, поселении Краснопахорское, городском округе Щербинка и поселении Роговское, а в Зеленограде – около парка Победы.

Салют продлился 10 минут.

В этом году в параде Победы приняли участие 11 тыс. человек, в состав механизированной колонны вошла 131 единица военной техники. По Красной площади прошли 33 парадных расчета, в составе которых офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей Западного военного округа, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, Кронштадтского кадетского корпуса и участников всероссийского движения «Юнармия», а также представители других силовых ведомств и Всероссийского казачьего войска.

Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем великой Победы. Глава государства подчеркнул, что защита Родины всегда священна. Российский лидер отметил, что Россия, начав специальную военную операцию на Украине, дала упреждающий отпор агрессии, что стало единственно правильным решением. Перед объявлением минуты молчания Путин упомянул мучеников Одессы. После парада глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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