 

Пентагон потратил почти все выделенные на помощь Украине деньги

09.05.2022, 22:17, Новости дня
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На военную помощь Украине остается около 100 млн долларов, эти деньги закончатся уже в мае, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Кирби пояснил, что «из суммы, одобренной Конгрессом, остается порядка 100 млн долларов». По его словам, «к третьей неделе этого месяца» Пентагон ожидает, что «израсходует все». В связи с этим Кирби призвал Конгресс США ускорить выделение 33 млрд долларов, которые запросил Белый дом для помощи Киеву. Как сообщил Кирби, США уже по сути выделили украинцам «эквивалент их военного бюджета за 2021 год», передает РИА «Новости».

Напомним, президент США Джо Байден отправил запрос в Конгресс страны с просьбой рассмотреть выделение дополнительных 33 млрд долларов на поддержку Украины. На оборонную помощь планируется 15,5 млрд долларов, а из 8,5 млрд экономической помощи 7,5 пойдет на прямую бюджетную поддержку Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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