Шествие «Бессмертного полка» в Москве достигло конечной точки маршрута

Многотысячная колонна участников акции «Бессмертный полк» в Москве достигла Красной площади.

В настоящее время до конечной точки маршрута дошла головная часть колонны, которая растянулась на несколько километров, информирует ТАСС.

Шествие стартовало от станции метро «Динамо» в 15.00, присоединиться к «Бессмертному полку» можно было также у станции метро «Белорусская». Весь путь составляет семь километров. Шествие прошло по Ленинградскому проспекту, затем по 1-й Тверской-Ямской улице, по Тверской улице, через Охотный ряд, Манежную площадь до финальной точки маршрута на Красной площади.

Участвуя в акции «Бессмертный полк», потомки победителей каждый год выходят на улицы городов и сел с портретами своих родных и близких, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Шествие регулярно проходит в РФ 9 мая, начиная с 2012 года, когда первая акция в современном формате состоялась в Томске.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин впервые с 2019 года очно принял участие в шествии «Бессмертного полка» в День Победы. В этом году он в шестой раз вместе с другими участниками акции прошел по Красной площади, держа в руках портрет своего отца-фронтовика.

—