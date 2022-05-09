 

Фейк российских СМИ: Зеленский прикрепил фото с эмблемой СС к публикации о 9 Мая

09.05.2022, 15:53, Новости дня
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Зеленский 9 мая разместил в соцсетях публикацию приуроченную ко «дню победы над нацизмом», проиллюстрировав запись подборкой фотографий с изображением украинских военнослужащих и мирных жителей. На одном из фото изображен военнослужащий с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на груди. Через некоторое время публикация была отредактирована, а фото военного с нацистской символикой удалено, утверждает РИА «Новости», но доказательств не приводит.

Напомним, в марте 2019 года на Украине были утверждены новые символы бригад сухопутных войск ВСУ, причем одна из бригад получила символику в виде черепа с подписью «Украина или смерть». Другой известный в истории пример использования черепов в символике подразделений – это соединение войск СС, третья танковая дивизия «Мертвая голова», эмблемой которой являлось изображение черепа.

Россия начала так называемую специальную военную операцию по “демилитаризации и денацификации” Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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