Макрон: Процесс принятия Украины в ЕС может занять несколько десятилетий

Процесс принятия Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий, считает президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы все прекрасно знаем, что процесс, позволяющий вступление (Украины) в ЕС, займет несколько лет, а даже, по правде говоря, десятилетий. Если только мы не решим снизить стандарты для вступления в Европейский союз», – сказал Макрон, выступая на закрытии конференции о будущем Европы в Европарламенте в Страсбурге, информирует РИА «Новости».

Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина утверждала, что в июне ее страна может стать кандидатом в члены ЕС.

Напомним, Bloomberg со ссылкой на чиновника в ЕС также сообщало, что Еврокомиссия рассчитывает в конце июня вынести предварительное решение касательно заявки Украины стать кандидатом на вступление в Евросоюз.

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