СК открыл против украинских военных дела о запрещенных методах ведения войны

В отношении украинских военнослужащих и командиров возбуждены уголовные дела в связи с использованием ими запрещенных средств и методов ведения войны, сообщил СК России.

Новые уголовные дела по ч. 1 ст. 356 УК открыты в отношении Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Дмитрия Довбия, Александра Бондаренко, Андрея Качанова, Романа Забродского, Виталия Сущенко, Сергея Смолика, Игоря Ситницкого, а также «иных лиц из числа военнослужащих 56 отдельной мотопехотной бригады, 24 отдельной механизированной бригады и 25 отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ».

Как информирует СК, командиры отдали приказы вести огонь по мирным жителям ДНР и ЛНР. В результате в выходные массированным обстрелам подверглись Донецк, Горловка, Ясиноватая. Десять мирных жителей пострадали, были повреждены более 50 жилых домов, две школы, газопровод и здание Дворца культуры, передает РИА «Новости».

Напомним, российские следователи проведут тщательную проверку эпизодов преступной деятельности командного состава 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Мариуполе. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить информацию Минобороны о провокации в Северске и Серебрянке украинских боевиков, которые переоделись в форму ВС РФ и на бронетехнике со знаком «Z».

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