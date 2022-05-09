 

Финляндия заявила, что не ожидает нападения со стороны России

09.05.2022, 5:20, Новости дня
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Возможное вступление Финляндии в НАТО повлечет последствия для отношений с Москвой, но не приведет к нападению со стороны России, сообщила финский министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен.

Туппурайнен заявила, что ее страна «не ожидает военного нападения, но ожидает какой-то реакции». Утверждается, что Финляндия «готова ко всем ситуациям со времен Второй мировой войны». Финские власти рассчитывают, «что в этом не будет необходимости». Как сообщила Туппурайнен, «вести себя прилично и в интересах России», передает ТАСС.

В Хельсинки слышат постоянные сообщения о том, что РФ будет крайне недовольна вступлением Финляндии и Швеции в НАТО. Как сообщила Туппурайнен, ее страна имеет право на собственный выбор. Если Финляндия решит вступить в НАТО, то «сделает это не против кого-либо», она «ни на кого не нападает», сообщила Туппурайнен, отметив, что НАТО – это оборонный альянс.

Туппурайнен сказала, что заявка на вступление в НАТО может быть подана в ближайшее время, сразу после принятия решения президентом Финляндии 12 мая. По ее мнение, вступать в НАТО Финляндии и Швеции следовало бы сообща. «Мы уже на 100% совместимы с НАТО. Мы вложили миллиарды в нашу оборону. Недавно мы купили 60 истребителей F-35. Таким образом, мы будем для НАТО ресурсом, а не обузой», – сказала Туппурайнен.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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