Москва и Минск собрались к июлю определить принципы объединенного рынка газа

К июлю планируется определить принципы функционирования объединенного рынка газа в Союзном государстве, сообщил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

Каранкевич сообщил, что план мероприятий по формированию общего рынка газа утвержден. По его словам, «можно выделить три основных блока вопросов». Вопрос о цены на газ для Минска на 2022 год решен. Цена на 2023 год обсуждается, работу планируют «завершить к 1 августа 2022 года с подписанием соответствующих документов». Третий блок касается определения и согласования принципов функционирования объединенного рынка. До июля стороны намерены подготовить предложения и согласовать их «в виде уже конкретных принципов функционирования». По его словам, «это будет формализовано как дополнение к союзной программе», передает РИА «Новости».

Напомним, Минск с апреля в расчетах за газ перешел на российские рубли. Осенью был опубликован план из 28 союзных программ по интеграции РФ с Белоруссией, начиная с макроэкономики, налогов и торговли и заканчивая единым рынком нефти и газа.

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