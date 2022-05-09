 

Москва и Минск собрались к июлю определить принципы объединенного рынка газа

09.05.2022, 3:55, Новости дня
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К июлю планируется определить принципы функционирования объединенного рынка газа в Союзном государстве, сообщил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

Каранкевич сообщил, что план мероприятий по формированию общего рынка газа утвержден. По его словам, «можно выделить три основных блока вопросов». Вопрос о цены на газ для Минска на 2022 год решен. Цена на 2023 год обсуждается, работу планируют «завершить к 1 августа 2022 года с подписанием соответствующих документов». Третий блок касается определения и согласования принципов функционирования объединенного рынка. До июля стороны намерены подготовить предложения и согласовать их «в виде уже конкретных принципов функционирования». По его словам, «это будет формализовано как дополнение к союзной программе», передает РИА «Новости».

Напомним, Минск с апреля в расчетах за газ перешел на российские рубли. Осенью был опубликован план из 28 союзных программ по интеграции РФ с Белоруссией, начиная с макроэкономики, налогов и торговли и заканчивая единым рынком нефти и газа. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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