 

Зеленский назвал цель Киева в противостоянии с Россией

09.05.2022, 3:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Целью Киева является гарантирование полного ухода российских вооруженных сил с территории, которую Украины считает своей, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

Как следует из заявления G7, Зеленский в ходе видеоконференции с лидерами стран «Большой семерки» сказал, что «конечной целью Украины является гарантирование полного ухода российских вооруженных сил и оборудования со всей территории Украины и гарантирование ее способности защищать себя в будущем», передает РИА «Новости».

Он «поблагодарил членов G7 за поддержку». Зеленский сказал, что Киев «полагается на своих международных партнеров в обеспечении необходимой поддержки в сфере оборонных возможностей». Украина рассчитывает на их помощь и в «быстром и эффективном восстановлении экономики», «гарантировании экономической и энергетической безопасности» Украины, сказал он.

G7 заявила, что Украине с начала российской спецоперации «выделили и обещали» помощь более чем на 24 млрд долларов «на 2022 год и далее, как финансовую, так и материальную». В ближайшие недели планируется «увеличить коллективную краткосрочную финансовую поддержку», которая должна «помочь Украине закрыть финансовые пробелы и обеспечить базовые услуги народу», а также «поддержать долгосрочные восстановление и реконструкцию».

Напомним, лидеры стран G7 заявили о намерении «не допустить победы» РФ на Украине. В заявлении G7 говорится также, что частные компании не должны обеспечивать российские власти средствами, которые пойдут на финансирование вооруженных сил.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.09 / Белорусский оппозиционер Знак прекратил голодовку

16.08 / Ефремову диагностировали инсульт

25.06 / Россия заявила США о важности вывода американских войск из Европы

17.06 / Украинский военный на Донбассе получил пулевое ранение

19.03 / Рада узаконила деятельность коллекторов в Украине. Их возьмет под контроль Нацбанк

11.02 / Представлена полноразмерная игровая клавиатура K70 Pro от Corsair

28.07 / Тушеный картофель с мясом. Простой рецепт

07.06 / 84% украинцев подписали договор с семейным врачом еще до эпидемии коронавируса – опрос

18.07 / “Мягкий, нежный и легкий на желудок”. Ярославский поделился рецептом паштета из куриной печени

16.05 / Подарок российского болельщика растрогал шведского тренера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика