Зеленский назвал цель Киева в противостоянии с Россией

Целью Киева является гарантирование полного ухода российских вооруженных сил с территории, которую Украины считает своей, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

Как следует из заявления G7, Зеленский в ходе видеоконференции с лидерами стран «Большой семерки» сказал, что «конечной целью Украины является гарантирование полного ухода российских вооруженных сил и оборудования со всей территории Украины и гарантирование ее способности защищать себя в будущем», передает РИА «Новости».

Он «поблагодарил членов G7 за поддержку». Зеленский сказал, что Киев «полагается на своих международных партнеров в обеспечении необходимой поддержки в сфере оборонных возможностей». Украина рассчитывает на их помощь и в «быстром и эффективном восстановлении экономики», «гарантировании экономической и энергетической безопасности» Украины, сказал он.

G7 заявила, что Украине с начала российской спецоперации «выделили и обещали» помощь более чем на 24 млрд долларов «на 2022 год и далее, как финансовую, так и материальную». В ближайшие недели планируется «увеличить коллективную краткосрочную финансовую поддержку», которая должна «помочь Украине закрыть финансовые пробелы и обеспечить базовые услуги народу», а также «поддержать долгосрочные восстановление и реконструкцию».

Напомним, лидеры стран G7 заявили о намерении «не допустить победы» РФ на Украине. В заявлении G7 говорится также, что частные компании не должны обеспечивать российские власти средствами, которые пойдут на финансирование вооруженных сил.

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