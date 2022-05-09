Япония обещала отказаться от российской нефти ради единства G7

Для Японии сложно отказаться от импорта российской нефти, но «сейчас единство G7 важно как никогда», сообщил глава японского правительства Фумио Кисида.

Кисида подчеркнул, что «для Японии, которая полагается на импорт большей части энергетических ресурсов, это сложное решение». Говоря о конкретных сроках и масштабах сокращения импорта, Кисида заявил, что данный вопрос будет рассматриваться в ближайшее время, передает ТАСС.

При этом Токио собирается сделает все необходимое, чтобы сократить негативное влияние подобных мер на жизнь японского населения и деятельность японских компаний. По его словам, процесс сокращения зависимости от российских энергоресурсов должен происходить с учетом приоритета национальных интересов.

Напомним, страны G7 взяли на себя обязательство постепенно отказаться от импорта российской нефти. В четверг министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда в ходе поездки в США сообщил, что Токио не намерен немедленно отказываться от импорта нефти из РФ в качестве возможной санкционной меры.

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