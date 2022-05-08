Канада объявила о санкциях против России
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Канада вводит санкции в отношении 40 россиян, в том числе бизнесменов и военных, сообщила пресс-служба канадского правительства.
Кроме того, сообщается, что Канада направит Украине новую военную помощь, передает ТАСС.
Напомним, минфин США предписал американским компаниям до 7 июля завершить предоставление бухгалтерских услуг в России, аудиторских – до 20 августа. Кроме того, страны G7 взяли на себя обязательство отказаться от импорта российской нефти. Тем временем постпреды ЕС не смогли достичь соглашения по санкциям против России.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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