 

Канада объявила о санкциях против России

08.05.2022, 23:36, Новости дня
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Канада вводит санкции в отношении 40 россиян, в том числе бизнесменов и военных, сообщила пресс-служба канадского правительства.

Кроме того, сообщается, что Канада направит Украине новую военную помощь, передает ТАСС.

Напомним, минфин США предписал американским компаниям до 7 июля завершить предоставление бухгалтерских услуг в России, аудиторских – до 20 августа. Кроме того, страны G7 взяли на себя обязательство отказаться от импорта российской нефти. Тем временем постпреды ЕС не смогли достичь соглашения по санкциям против России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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