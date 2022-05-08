«Послы Победы» нарисовали портреты ветеранов Великой Отечественной войны

Финалисты Всероссийского конкурса «Послы Победы» из 80 регионов РФ приехали в Москву, чтобы стать соорганизаторами Парада Победы и Народного шествия «Бессмертный полк» на Красной площади.

Волонтеры Победы проходят тренинги на развитие различных навыков, повышают знание истории, разбирают функциональные кейсы и многое другое. С ними работают наставники – Послы Победы прошлых лет и профессиональные тренеры. Кроме того, финалисты Всероссийского конкурса приняли участие в акции «Краски Победы», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

В рамках этого проекта профессиональные художники создают основы портретов Героев, а далее любой желающий может закончить полотно, которое впоследствии будет подарено ветеранам.

Сегодня добровольцы нарисовали 10 портретов Героев Великой Отечественной войны. Перед началом работы Послы Победы познакомились с биографиями ветеранов, чьи портреты им предстояло закончить.

Например, Кареев Владимир Григорьевич, который начал свой боевой путь в августе 1943 года пулеметчиком 70 механизированной бригады на Курской дуге. Затем форсировал Днепр и участвовал в освобождении Киева. 9 мая 1945 года встретил в освобожденной Праге. Владимир Григорьевич награжден Орденом Отечественной войны II степени и 25 медалями. Среди них медали «За отвагу», 2 медали «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над фашистской Германией». Медаль «За боевые заслуги» получил за то, что в бою 16 сентября 1944 г. в районе Ивля при отражении контратаки противника он уничтожил 3 пулеметных точки и 10 автоматчиков противника. Медалью «За отвагу» Владимир Григорьевич был награжден за то, что 17 февраля 1945 году огнем орудия прямой наводки уничтожил крупнокалиберный немецкий пулемёт и до 10 немцев.

«Мы работали над портретом моей землячки Рудновой Тамары Федоровны. Она уроженка Нижегородской области, была связистом, также принимала участие в прорыве Блокады Ленинграда и в сражении за Берлин. В этом году Тамаре Федоровне исполняется 98 лет. Я жду не дождусь, когда вернусь в свой регион и лично вручу портрет Тамаре Федоровне, над которым мы работали с ребятами со всей страны», – поделилась Волонтер Победы из Нижегородской области Наталья Титяева.

Далее Послы Победы примут участие в других мероприятиях, а финалом станет соорганизация ключевых событий 9 мая на Красной площади. После возвращения в свои регионы добровольцы навестят ветеранов, чьи портреты были нарисованы в рамках акции «Краски Победы», и вручат Героям портреты лично.

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