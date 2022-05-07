Фронтовик воссоединился с семьей и получил российский паспорт после эвакуации в Воронеж

Ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Штанченко из Донбасса получил паспорт российского гражданина и нашел родственников на территории России.

Штанченко вместе с дочерью эвакуировали из ДНР в Воронежскую область в феврале 2022 года. Он попросил посодействовать в получении гражданства депутата Госдумы от региона Игоря Кастюкевича, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В начале мая в санатории имени Горького, куда фронтовика с семьей поселили после эвакуации, ему торжественно вручили паспорт гражданина России.

Историю про фронтовика рассказали многие средства массовой информации. Поделился ей и замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Игорь Кастюкевич.

«Случайности не случайны. Вскоре под постом в социальной сети появился комментарий от родственников Дмитрия Викторовича. Они его искали и уже отчаялись найти. Связь была потеряна с 2015 года. Таким образом мы, сами того не зная, помогли им найти друг друга. Жена родного брата Дмитрия Викторовича Екатерина живет в Сургуте», – рассказал Кастюкевич.

Участники команды «Молодежка ОНФ» и движения «Мы Вместе» выяснили, действительно ли Екатерина Штанченко является родственницей фронтовика. А когда все данные совпали, то устроили им встречу. С учетом возраста и состояния здоровья родственников общение состоялось по видеосвязи.

«Спасибо огромное за то, что нашли моего Митю! Мы пообщались и с ним, и со Светланой по видеосвязи. Слава Богу, что есть такие заботливые люди, которые нам помогли. Благодарю, что вы есть», – поделилась супруга брата фронтовика Екатерина.

Дмитрий Штанченко – один из последних ветеранов-фронтовиков города Комсомольское Донецкой области. Родился 15 июня 1925 года в поселке Победа Старобешевского района Донецкой области. Воевал с ноября 1943-го по май 1945 года. В составе 64-й отдельного мотострелкового батальона при Второй гвардейской танковой армии. Освобождал польский Люблин и Варшаву, брал Берлин, с однополчанами штурмовал Рейхстаг. Полковник запаса. Инвалид ВОВ 1 группы. Награжден боевыми наградами орденом Великой Отечественной Войны 2 степени, «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За отвагу», «За боевые заслуги». Также награжден за трудовые подвиги уже в мирное время Орденом Ленина.

«Мы потерялись и, честно говоря, думали, что их уже нет в живых. Когда брат папы Николай умер, мы думали, что и жены его тоже уже нет. Связь с ними была потеряна. Теперь оказалось, она жива. И не просто жива, а еще и искала нас долгие годы. Мы очень благодарны за все. За то, что тут о нас так заботятся. Обменялись телефонами с Екатериной. Теперь-то уж точно не потеряемся», – рассказала дочь фронтовика Светлана Королева.

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