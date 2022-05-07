Количество пострадавших от пожаров в Омской области возросло

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07.05.2022, 18:39, Новости дня
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Число пострадавших из-за масштабных пожаров в восьми населенных пунктах Омской области выросло до 16, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«За медицинской помощью обратились 16 человек, в том числе четыре сотрудника МЧС. С небольшими ожогами госпитализировали двух человек, детей в их числе нет», – цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

В Омской области крупные пожары уничтожили более 200 жилых домов. Из-за массовых пожаров, которые активно распространяются благодаря сильному порывистому ветру, в области введен режим ЧС. Так, накануне, в пятницу, произошел пожар в городе Называевске в Омской области, огонь уничтожил 88 строений. Причиной стало возгорание на электроподстанции, перешедшее на сухую траву и затем на жилые дома.

В Минздраве Красноярского края сообщали, что в ходе масштабных лесных пожаров в регионе пострадали минимум 17 человек. До этого в Кузбассе в одном из частных домов нашли тела трех погибших в результате пожара. Возбуждено уголовное дело.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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