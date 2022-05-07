В Британии у человека обнаружили оспу обезьян

Британские медики зафиксировали инфицирование человека редким оспой обезьян, сообщило агентство по безопасности в области здравоохранения страны (UKHSA).

«UKHSA может подтвердить, что у человека в Англии диагностирована оспа обезьян», – цитирует сообщение агентства ТАСС.

Отмечается, что зараженный недавно посещал Нигерию. Предполагается, что подхватить инфекцию он мог именно там.

На данный момент пациенту оказывают медицинскую помощь в Лондоне. Ведется поиск контактных лиц.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отметила, что оспа обезьян – редкое вирусное зоонозное заболевание. Оно распространено лишь в отдаленных районах в центре и западной части Африки.

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