В Британии у человека обнаружили оспу обезьян
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Британские медики зафиксировали инфицирование человека редким оспой обезьян, сообщило агентство по безопасности в области здравоохранения страны (UKHSA).
«UKHSA может подтвердить, что у человека в Англии диагностирована оспа обезьян», – цитирует сообщение агентства ТАСС.
Отмечается, что зараженный недавно посещал Нигерию. Предполагается, что подхватить инфекцию он мог именно там.
На данный момент пациенту оказывают медицинскую помощь в Лондоне. Ведется поиск контактных лиц.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отметила, что оспа обезьян – редкое вирусное зоонозное заболевание. Оно распространено лишь в отдаленных районах в центре и западной части Африки.
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