 

В Британии у человека обнаружили оспу обезьян

07.05.2022, 18:39, Новости дня
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Британские медики зафиксировали инфицирование человека редким оспой обезьян, сообщило агентство по безопасности в области здравоохранения страны (UKHSA).

«UKHSA может подтвердить, что у человека в Англии диагностирована оспа обезьян», – цитирует сообщение агентства ТАСС.

Отмечается, что зараженный недавно посещал Нигерию. Предполагается, что подхватить инфекцию он мог именно там.

На данный момент пациенту оказывают медицинскую помощь в Лондоне. Ведется поиск контактных лиц.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отметила, что оспа обезьян – редкое вирусное зоонозное заболевание. Оно распространено лишь в отдаленных районах в центре и западной части Африки.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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