Власти Красноярского края раскрыли число пострадавших от пожаров в регионе
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
В ходе масштабных лесных пожаров в Красноярском крае пострадали минимум 17 человек, сообщили в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.
«Предварительно пока 17 пострадавших, 11 госпитализированы», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
До этого в Кузбассе в одном из частных домов нашли тела трех погибших в результате пожара. Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Тяжинском округе Кемеровской области в населенных пунктах Листвянка, Изындеево и Итат ликвидировали открытое горение. По данным МЧС, огонь повредил свыше 60 строений.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет