Власти Красноярского края раскрыли число пострадавших от пожаров в регионе

В ходе масштабных лесных пожаров в Красноярском крае пострадали минимум 17 человек, сообщили в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

«Предварительно пока 17 пострадавших, 11 госпитализированы», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

До этого в Кузбассе в одном из частных домов нашли тела трех погибших в результате пожара. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Тяжинском округе Кемеровской области в населенных пунктах Листвянка, Изындеево и Итат ликвидировали открытое горение. По данным МЧС, огонь повредил свыше 60 строений.

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