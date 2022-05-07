 

Болгария предупредила о возможности наложения вето на эмбарго нефти из России

07.05.2022, 17:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Болгарская сторона настаивает на откладывании эмбарго на российскую нефть, сообщил председатель комиссии по энергетике болгарского парламента Радослав Рибарски.

«В настоящее время официального ответа на просьбу Болгарии отложить эмбарго на два года не получено, но если отсрочки не будет, то Болгария может наложить вето на коллективное решение. На данный момент мы готовы бороться до последнего», – сказал парламентарий в эфире канала BTV, передает ТАСС.

Ранее пресс-служба крупнейшего на Балканах нефтеперерабатывающего завода «Лукойл Нефтохим Бургас» заявила, что в Болгарии нет альтернатив российской нефти.

Напомним, постпреды стран ЕС не смогли согласовать введение эмбарго на импорт нефти из России, переговоры продолжатся 5 мая. Некоторые из стран-членов Евросоюза, в частности, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, выразили обеспокоенность относительно предложенных мер по отказу от российского сырья.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / Блинкен предупредил о последствиях попыток закрыть небо над Украиной

11.12 / В немецкой клинике у Кернеса отказала вторая почка – Фукс

18.01 / Рассматривающий меру пресечения Порошенко судья второй день находится в совещательной комнате

22.01 / Корреспондент France 24 убедился – в Донецке мечтают о присоединении к России

06.02 / В США заявили о намерении «защищать демократию» на фоне заявления лидеров РФ и Китая

08.07 / Пробиотики помогут в борьбе с депрессией

28.07 / Роскачество объяснило, как снизить ущерб для здоровья при работе на компьютере

17.01 / Анестезиолог развеял популярные мифы о наркозе

10.02 / “Наш край”: Вместо развития собственной промышленности правительство наращивает импорт и поощряет трудовую миграцию

07.09 / “Я тебе купил билет в Россию, собирайся и уезжай”. Мэра Кременной на встрече с ветеранами облили пивом “Московское”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика