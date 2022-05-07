Болгария предупредила о возможности наложения вето на эмбарго нефти из России

Болгарская сторона настаивает на откладывании эмбарго на российскую нефть, сообщил председатель комиссии по энергетике болгарского парламента Радослав Рибарски.

«В настоящее время официального ответа на просьбу Болгарии отложить эмбарго на два года не получено, но если отсрочки не будет, то Болгария может наложить вето на коллективное решение. На данный момент мы готовы бороться до последнего», – сказал парламентарий в эфире канала BTV, передает ТАСС.

Ранее пресс-служба крупнейшего на Балканах нефтеперерабатывающего завода «Лукойл Нефтохим Бургас» заявила, что в Болгарии нет альтернатив российской нефти.

Напомним, постпреды стран ЕС не смогли согласовать введение эмбарго на импорт нефти из России, переговоры продолжатся 5 мая. Некоторые из стран-членов Евросоюза, в частности, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, выразили обеспокоенность относительно предложенных мер по отказу от российского сырья.

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