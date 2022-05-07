Депутаты «новой волны» поздравили россиян с Днем Радио

Депутаты новой волны напомнили, что изобретателем радио считается российский физик Александр Степанович Попов, они отметили, что важно помнить достижения российских ученых, сообщил Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).

Член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Максим Иванов напомнил о том, что важно знать и гордиться талантами отечественных ученых. «Мы же должны помнить славные вехи нашей истории, нашей науки. Гордиться ими и знать – что наши люди, наши ученые невероятно талантливы», – приводятся слова Иванова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Он поздравил с Днем Радио всех, кто имеет отношение к празднику, и всю Россию. Парламентарий также отметил, что на Западе похожий прибор, сконструированный итальянцем Маркони, был продемонстрирован только спустя полтора года – осенью 1896-го.

Владимир Самокиш, заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям в своих социальных сетях напомнил подписчикам о значимой дате и вспомнил историю из собственной биографии. «В не очень комфортном военном эшелоне, едущем на восток, в Корею, в соседнем с радиостанцией поезда вагоне, родился мой отец. В 2013 году черт даже дернул меня два года с разной периодичностью говорить в мягкий черный микрофон одну из томских радиостанций и зудеть в уши томичей из динамиков их приемников», – добавил он.

Детскими воспоминаниями также поделилась Татьяна Дьяконова, первый заместитель председателя комиссии Госдумы Федерального Собрания по регламенту и обеспечению деятельности российского парламента.

«В детстве часто приходилось переезжать – папа был военным. С собой, конечно, только все самое необходимое. Можно многим было пожертвовать при переезде, но только не магнитофоном с радиоприемником. До сих пор помню этот специфический треск при настройке на волну, эти утренние радиопозывные. В детстве, когда все были на работе, обязательно включала радио. И погружалась в этот волшебный радиомир – сказки, интересные собеседники. А радиоспектакли – это вообще отдельная история», – сказала Дьяконова.

К поздравлениям присоединилась Юлия Оглоблина, заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам. «Включаем частоту «День радио и работников связи». Слушаете радио? Какая ваша любимая радиостанция?», – спросила Оглоблина своих подписчиков.

В мае 1895 года на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Степанович Попов продемонстрировал свое изобретение – радио. 7 мая считается профессиональным праздником работников связи, радиотехники и радиожурналистики.

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