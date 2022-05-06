Военно-Грузинскую дорогу закрыли для проезда транспорта из-за непогоды

Из-за ухудшения погодных условий дорожные службы закрыли для движения всех транспортных средств участок Военно-Грузинской дороги, соединяющий Россию со странами Закавказья, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Северная Осетия.

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение для всех автотранспортных средств на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 21.15 6 мая 2022 года до особого распоряжения», – приводит текст сообщения ТАСС

Напомним, 1 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили во время визита в Вашингтон дала понять, что не видит оснований опасаться военных действий со стороны России.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии.

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