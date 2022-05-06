Ольгу Макееву назначили послом ДНР в России

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назначил зампредседателя Народного Совета республики Ольгу Макееву послом в России.

Отмечается, что назначение вступает в силу 6 мая. «Назначить Макееву Ольгу Александровну Чрезвычайным и Полномочным Послом Донецкой Народной Республики в Российской Федерации», – передает РИА «Новости» указ Пушилина.

Тем временем глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ о назначении Родиона Мирошника, который ранее занимал должность советника главы ЛНР, полномочным послом ЛНР в России.

«Назначить Мирошника Родиона Валерьевича чрезвычайным и полномочным послом Луганской народной республики в Российской Федерации», – отмечается в указе. на сайте главы ЛНР.

Ранее глава ДНР заявил о противостоянии РФ в Донбассе целому конгломерату стран.

Напомним, президент Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева.

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