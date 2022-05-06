Офис Зеленского пригласил Анджелину Джоли снова посетить Украину

Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак по телефону поговорил с американской актрисой Анджелиной Джоли, являющейся спецпосланником Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, и пригласил ее снова посетить Украину.

В офисе сообщили, что Ермак «пообщался в режиме видеоконференции с известной американской актрисой, послом доброй воли ЮНИСЕФ Анджелиной Джоли (…) руководитель офиса президента пригласил Анджелину Джоли снова посетить Украину», передает РИА «Новости».

Отмечается, что Ермак и Джоли обсудили шаги по оказанию помощи украинским детям.

«Я глубоко предана тому, чтобы помочь любым возможным для меня способом, особенно детям. Я сделаю все возможное для детей в вашей стране», – сказала актриса.

Ранее Джоли, которая является спецпосланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), приехала во Львов в рамках «личного» визита. В Сети появилось видео, на котором актриса в кафе раздает автографы. Ее недоеденный круассан выставили на продажу за 1 млн гривен.

При этом известные телеведущие и журналисты раскритиковали приезд Джоли во Львов, усомнившись в ее искренности и обвинив в молчании во время бомбежек Донбасса.

Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова, главная цель этой поездки – «перебить повестку», отвлечь внимание от ситуации на «Азовстали» в Мариуполе. Она напомнила о российском артисте Иосифе Кобзоне, когда он «вел переговоры с террористами на Дубровке и выводил оттуда детей, не бутафорски, а по-настоящему рискуя жизнью».

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