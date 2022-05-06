ВЦИОМ: Путину доверяют 81,5% россиян

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 81,5% россиян, его деятельность одобряют 78,9%, следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Показатель одобрения работы президента с 25 апреля по 1 мая составил 78,9%, рейтинг доверия президенту за этот же период – 81,5%. Деятельность президента не одобрили 13,2% населения, недоверие выразили 15,2% россиян, говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен с 25 апреля по 1 мая методом телефонного интервью среди 1600 человек старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

Между тем, по данным опроса фонда «Общественное мнение», Путину доверяют 78% опрошенных заявили о доверии президенту, 13% выбрали вариант ответа, что «скорее не доверяют» главе государства, еще 9% затруднились ответить на вопрос, следует из сообщения на сайте ФОМ.

В то же время 79% опрошенных считают, что Путин скорее хорошо работает на своем посту.

Опрос «ФОМнибус» проводился с 29 апреля по 1 мая среди 1500 респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Ранее уровень одобрения деятельности Путина составил 81%.

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