 

СК запросил заочный арест Невзорова

06.05.2022, 14:20, Новости дня
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Следователи затребовали заочно арестовать российского журналиста Александра Невзорова по делу о распространении фейков про ВС России, сообщили в Басманном суде Москвы.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заочного ареста Невзорову А. Г., подозреваемому по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации)», – цитирует сообщение суда ТАСС.

Там добавили, что заседание по назначено на пятницу, 6 мая.

Напомним, СК возбудил уголовное дело против Невзорова за распространение фейка о якобы обстреле Вооруженными силами РФ роддома в Мариуполе. До этого на него предлагали завести уголовное дело за пост в соцсетях о прибытии на Украину канадского снайпера, скрывающегося под псевдонимом Вали. «На помощь Украине прибыл лучший снайпер мира, – писал в своем блоге журналист. – Снайпер же выдающийся, влюбленный в свое ремесло, да еще и снабженный Barrett M82, может обеспечить до 40 смертей в сутки, практически не оставляя подранков».

В конце апреля Невзорова также включили в список иноагентов, а в начале мая его объявило в розыск МВД.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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