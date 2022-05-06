 

В украинском городе Бровары запретили деятельность УПЦ

06.05.2022, 14:20, Новости дня
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Городской совет Броваров в Киевской области приостановил на территории населенного пункта деятельность Украинской православной церкви, ограничение будут действовать весь период военного положения в стране, сообщил мэр города Игорь Сапожко.

Решением сессии Броварского городского совета приостановлена деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) на территории общины. Это означает, что будет установлена охрана объектов недвижимости церковных приходов УПЦ МП и введен особый режим их работы. Под запретом будет проведение собраний, митингов, ходов и всех других массовых мероприятий», – приводит ТАСС сообщение Сапожко.

По его словам, ограничения будут действовать весь период военного положения на Украине.

Ранее мэр Конотопа Артем Семенихин в городе также была запрещена деятельность Украинской православной церкви. Он обвинил УПЦ в «пророссийской пропаганде» в храмах и «расколе украинского общества».

В РПЦ заявили, что принятие таких законов приведет к обострению социального кризиса на Украине, а также спровоцирует новый виток гражданского противостояния.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как запрет православия на Украине поможет спецопераци

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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