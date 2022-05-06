 

Украинский военный пожаловался на лживые обещания высоких зарплат

06.05.2022, 12:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сдавшийся украинский военнослужащий Юрий Фисак рассказал, что по украинскому телевидению солдатам за службу обещают зарплату в размере 100 тыс. гривен (224 тыс. рублей), однако «никто этой суммы ни разу не получил».

«Нас привезли, кинули в окопы, как пушечное мясо… Мы для них как живой щит… Я очень недоволен нашими военными, такими вот стратегиями, непонятными для меня вообще. Все ребята недовольны. По телевизору говорили, что зарплата солдат будет 100 тыс. гривен. Я уже больше 1,5 месяцев служу примерно, никто этой суммы ни разу не получил», – приводит слова Фисака телеканал «Звезда».

Он призвал своих сослуживцев так же, как и он, сложить оружие. «Я не готов за упертость моего правительства положить жизнь, у меня еще есть родственники. У меня есть прекрасная жена, ради которой надо жить. Я призываю солдат украинской армии – лучше сложить оружие», – добавил Фисак.

Ранее на этой неделе было опубликовано видео, на котором украинские военные рассказали, как попали в плен из-за действий руководства, которое, не дав инструкций на случай отступления, оставило целые подразделения на волю случая и сбежало.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.11 / Певца Серова выписали из больницы после коронавируса

24.06 / Военный парад в честь 75-й годовщины Победы начался в Москве

28.09 / В Кремле обратили внимание на встречу Меркель с Навальным

02.07 / Эксперты приветствовали решение продлить эксперимент по «Доступному интернету»

13.03 / Седьмая женщина обвинила губернатора Нью-Йорка в неподобающем поведении

22.11 / Боевики на Донбассе дважды открыли огонь, среди военных ВСУ без потерь

09.06 / “Слуга народа” возглавляет рейтинг политических партий – опрос

13.12 / В Украине за сутки выздоровело от COVID-19 в два раза больше людей, чем заболело

08.07 / В Конгрессе США не захотели тратить деньги на контроль над нефтью в Сирии

30.11 / Казахстанский инвестор Сейсембаев: Воевать с Россией – тупиковый путь. Станьте той страной, которая живет лучше и весь ваш Восток захочет вернуться. Более того, запад России захочет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика