Украинский военный пожаловался на лживые обещания высоких зарплат

Сдавшийся украинский военнослужащий Юрий Фисак рассказал, что по украинскому телевидению солдатам за службу обещают зарплату в размере 100 тыс. гривен (224 тыс. рублей), однако «никто этой суммы ни разу не получил».

«Нас привезли, кинули в окопы, как пушечное мясо… Мы для них как живой щит… Я очень недоволен нашими военными, такими вот стратегиями, непонятными для меня вообще. Все ребята недовольны. По телевизору говорили, что зарплата солдат будет 100 тыс. гривен. Я уже больше 1,5 месяцев служу примерно, никто этой суммы ни разу не получил», – приводит слова Фисака телеканал «Звезда».

Он призвал своих сослуживцев так же, как и он, сложить оружие. «Я не готов за упертость моего правительства положить жизнь, у меня еще есть родственники. У меня есть прекрасная жена, ради которой надо жить. Я призываю солдат украинской армии – лучше сложить оружие», – добавил Фисак.

Ранее на этой неделе было опубликовано видео, на котором украинские военные рассказали, как попали в плен из-за действий руководства, которое, не дав инструкций на случай отступления, оставило целые подразделения на волю случая и сбежало.

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