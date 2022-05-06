 

Президент Казахстана наказал посла в Египте за предложение избавиться от названий времен СССР

06.05.2022, 11:30, Новости дня
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговор послу в Каире Кайрату Каирбекулы Лама Шарифу за нарушение этики госслужащих, информирует пресс-служба главы государства.

Выговор объявлен за «несоблюдение требований п.9 Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан», передает «Интерфакс».

По данным казахстанских СМИ, дипломат предложил избавиться от названий времен СССР и Российской империи, вернуть столице название Астана и переименовать Казахстан в Казахское Государство.

Ранее посол РФ Алексей Бородавкин обратил внимание на ситуацию с русским языком в Казахстане: он заявил, что официальный статус русского языка в Казахстане закреплен на конституционном уровне, и в республике не собираются это менять.

Также Токаев заявил об опасности «языковых патрулей» в Казахстане.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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