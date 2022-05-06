Опубликован перечень товаров для параллельного импорта

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06.05.2022, 11:30, Новости дня
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Министерство промышленности и торговли РФ опубликовало перечень товаров для параллельного импорта.

«Утвердить прилагаемый перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 ст. 1359 и ст. 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия», – говорится в тексте приказа.

Среди прочего в списке звукозаписывающая аппаратура, фото- и кинотехника, медицинские инструменты, часы Apple, музыкальные инструменты и приставки XBox, PlayStation и Nintendo, передает РИА «Новости».

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ, разрешающий параллельный импорт в Россию по отдельным видам продукции. По его словам, такой подход позволит обеспечить Россию товарами вопреки недружественным действиям других стран.

В конце апреля Минпромторг заявил, что подготовил список товаров для параллельного импорта. Благодаря этому в Россию вернутся 200 ушедших брендов. В ведомстве отметили, что перечень товаров для параллельного импорта будет корректироваться: он может как расширятся, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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