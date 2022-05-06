ЕК смягчила требования по нефтяному эмбарго против России

Еврокомиссия смягчила требования по введению отложенного на полгода нефтяного эмбарго против РФ после двух дней безуспешных переговоров послов 27 стран ЕС по шестому пакету санкций, сообщил дипломатический источник.

«Еврокомиссия предложила доработанный проект ограничений против российской нефти. Он включает ряд изъятий и отсрочек, который должен удовлетворить государства ЕС. Дискуссия в Комитете [постоянных представителей ЕС] по компромиссным предложениям пройдет в пятницу», – сообщил источник ТАСС.

4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против России, в который входит отложенное эмбарго на поставки российской нефти. По ее словам, Еврокомиссия предлагала ввести запрет на ввоз сырой нефти из РФ в ЕС через полгода и на ввоз нефтепродуктов в 2023 году. Кроме того, Еврокомиссия предложила разрешить Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2024 года. Через месяц после введения шестого пакета Еврокомиссия также предложила запретить европейскому бизнесу заниматься транспортировкой нефти или оказывать финансовые услуги по обеспечению российского экспорта, включая страхование танкерных перевозок.

Послы ЕС обсуждали предложения Еврокомиссии 4 и 5 мая, но не пришли к консенсусу. В четверг премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что ни Венгрия, ни Евросоюз в целом не готовы принять эмбарго на импорт нефти из России, и предупредил, что упорство Еврокомиссии грозит подрывом европейского единства. Орбан также заявил, что санкции Евросоюза в отношении энергетического сектора РФ являются красной линией для Венгрии. По его словам, эмбарго на импорт российских энергоносителей для Венгрии сродни атомной бомбе.

В результате Еврокомиссия была вынуждена смягчить свои требования по запретам на российскую нефть. По информации Reuters, Еврокомиссия, в частности, предложила отложить на три месяца введение запрета на транспортировку российской нефти, предложила помочь наиболее проблемным странам инвестициями из бюджета ЕС в развитие нефтяной инфраструктуры, чтобы дать им возможность заместить российскую нефть.

Источники Bloomberg, в свою очередь, сообщают, что Евросоюз предложил отсрочить введение эмбарго на поставки нефти из РФ для Венгрии, Словакии и Чехии. Согласно предложению, Чехия сможет импортировать российскую нефть до июня 2024 года, а Венгрия и Словакия – до конца того же года. Все остальные государства – члены ЕС постепенно откажутся от импорта нефти из РФ к концу этого года, как первоначально предлагалось.

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