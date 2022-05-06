 

Рубль укрепился к доллару и евро

06.05.2022, 10:06, Новости дня
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Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже в пятницу укрепляется к доллару и евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

По данным на 10.15 курс доллара снижался на 0,98%, до 66,34 руб., курс евро – до 69,62 руб. (-0,82%), передает ТАСС.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов прибавил 6 коп. и составил 67,06 руб. Курс евро рос на 70 коп., до 70,9 руб.

Между тем российский рынок акций в начале основной сессии в пятницу демонстрирует разнонаправленную динамику. Так, индекс Мосбиржи снижается на 0,52% – до 2 392,39 пункта, индекс РТС растет до 1 139,63 пункта (+1,76%), свидетельствуют данные торговой площадки на 10.08.

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 2 405,17 пункта (+0,02%). Долларовый индекс РТС рос на 0,98% – до 1 130,87 пункта.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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