Банк РФ предупредил о задержках платежных операций из-за техработ

Обработка операций в сервисах платежной системы Банка РФ и в системе передачи финансовых сообщений в настоящее время замедлена из-за технических работ, сообщил ЦБ.

«В настоящее время в связи с техническими работами наблюдается замедление обработки операций в сервисах платежной системы Банка России, а также в СПФС. Часть операций может проходить медленнее, либо их придется повторить позднее. При этом все средства клиентов сохранны. О возобновлении обычного режима работы сервисов будет сообщено дополнительно», – говорится в сообщении на сайте регулятора.

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