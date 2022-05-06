 

Банк РФ предупредил о задержках платежных операций из-за техработ

06.05.2022, 10:06, Новости дня
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Обработка операций в сервисах платежной системы Банка РФ и в системе передачи финансовых сообщений в настоящее время замедлена из-за технических работ, сообщил ЦБ.

«В настоящее время в связи с техническими работами наблюдается замедление обработки операций в сервисах платежной системы Банка России, а также в СПФС. Часть операций может проходить медленнее, либо их придется повторить позднее. При этом все средства клиентов сохранны. О возобновлении обычного режима работы сервисов будет сообщено дополнительно», – говорится в сообщении на сайте регулятора.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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