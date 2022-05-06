Власти США рекомендовали ограничить применение вакцины Johnson & Johnson

Управление по надзору за качеством продуктов и медикаментов (FDA) США рекомендовало ограничить применение вакцины Johnson & Johnson против коронавируса из-за риска тромбозов.

«Мы признаем важность вакцины J&J в борьбе с коронавирусом… Наши действия отражают наш обновленный анализ риска развития TTS после введения этой вакцины, поэтому мы ограничиваем введение вакцины определенному кругу лиц», – передает РИА «Новости» слова директора центра оценки и исследования биологических препаратов Питера Маркса.

Отмечается, что, согласно новым рекомендациям, применение вакцины J&J будет ограничено кругом лиц, которым по какой-либо причине не будут иметь возможности привиться другими одобренными в США вакцинами – препаратами Pfizer или Moderna, в частности.

По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, по состоянию на 5 мая в США было введено более 18,7 млн доз вакцины J&J.

Эксперты при медицинском регуляторе США CDC рекомендовали по возможности не использовать вакцину от COVID-19 производства Johnson & Johnson из-за осложнений с тромбами.

Напомним, в феврале New York Times сообщила, что американская компания Johnson & Johnson временно приостановила производство вакцины от COVID-19.

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