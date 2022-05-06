 

Власти США рекомендовали ограничить применение вакцины Johnson & Johnson

06.05.2022, 7:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Управление по надзору за качеством продуктов и медикаментов (FDA) США рекомендовало ограничить применение вакцины Johnson & Johnson против коронавируса из-за риска тромбозов.

«Мы признаем важность вакцины J&J в борьбе с коронавирусом… Наши действия отражают наш обновленный анализ риска развития TTS после введения этой вакцины, поэтому мы ограничиваем введение вакцины определенному кругу лиц», – передает РИА «Новости» слова директора центра оценки и исследования биологических препаратов Питера Маркса.

Отмечается, что, согласно новым рекомендациям, применение вакцины J&J будет ограничено кругом лиц, которым по какой-либо причине не будут иметь возможности привиться другими одобренными в США вакцинами – препаратами Pfizer или Moderna, в частности.

По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, по состоянию на 5 мая в США было введено более 18,7 млн доз вакцины J&J.

Эксперты при медицинском регуляторе США CDC рекомендовали по возможности не использовать вакцину от COVID-19 производства Johnson & Johnson из-за осложнений с тромбами.

Напомним, в феврале New York Times сообщила, что американская компания Johnson & Johnson временно приостановила производство вакцины от COVID-19.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05 / В Госдуме объяснили «недружественный» статус США и Чехии

12.11 / Белоруссия заявила о готовности обеспечить безопасность страны с помощью России

16.10 / Стало известно возможное название российской вакцины от коронавируса для детей

11.07 / Политолог: Руководитель Коми сдал «управленческий тест» в борьбе с пандемией

23.01 / В Ноябрьске из-за морозов погасили Вечный огонь

16.12 / Пятилетний ребенок случайно заказал сладостей на 1,2 тыс. долларов в Австралии

24.12 / Эксперты объяснили включение Осипова в список губернаторов «новой волны»

12.10 / СМИ обвинили Любченко в причастности к еще 10 млрд грн “скруток” НДС

09.01 / Трампизм без Трампа – Welt рассказал о будущем американской политики

15.07 / Эксперт: Целью беспорядков в Белоруссии был ее отрыв от России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика