«Наши худшие опасения продолжают сбываться»

В результате визитов в Москву и Киев и достигнутых там договоренностей ООН и МККК удалось провести две операции по эвакуации мирных жителей с территории завода «Азовсталь» и из других районов Мариуполя.

В общей сложности вывезено более 320 человек. В настоящее время идет подготовка к третьей миссии. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в четверг в Совете Безопасности.

Генсек ООН подчеркнул, что он побывал в охваченной войной стране без предварительных гарантий режима прекращения огня. Он также отметил, что нигде не скрывал своей позиции – ни в Москве, ни в Киеве:

– Российское вторжение в Украину – это нарушение территориальной целостности страны и Устава ООН. Оно должно быть прекращено ради блага народов Украины, России и всего мира.

Вместе с тем Антониу Гутерриш отметил, что «даже во времена беспрецедентной открытости тихая дипломатия все еще возможна, а иногда именно она является единственным эффективным средством, позволяющим добиться результатов».

Сегодня, когда первые две миссии успешно завершились, а изнуренные мариупольцы находятся в безопасности и получают помощь, глава ООН приоткрыл некоторые детали дипломатического успеха. В частности, он сообщил, что еще до визита украинское правительство обратилось к ООН и лично к Гутерришу с просьбой помочь вызволить мирных жителей Мариуполя и особенно тех, которые находятся на территории «Азовстали».

Глава ООН поднял этот вопрос во время встречи с президентом Путиным, призвав открыть безопасные гуманитарные коридоры для эвакуации гражданского населения.

– Спустя какое-то время я получил подтверждение о принципиальном согласии, – поделился глава ООН с участниками заседания Совбеза.

Организация Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста немедленно начали готовиться к операции в сотрудничестве с властями России и Украины.

– Наша цель заключалась в том, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц с “Азовстали”, а затем и из других районов города, предоставить людям возможность выехать в направлении, которое они выберут, а также доставить гуманитарную помощь. Я с удовлетворением хочу сообщить, что нам удалось добиться определенных успехов, – заявил Антониу Гутерриш.

По его словам, ООН и МККК провели чрезвычайно сложную операцию – «сложную как с политической точки зрения, так и в смысле безопасности». Она началась 29 апреля, третьего мая удалось вывезти первую группу – 101 человека с «Азовстали» и еще 59 – из прилегающего района. Вторая фаза завершилась накануне вечером – вывезено в общей сложности более 320 человек. Сейчас, по сообщению Гутерриша, идет подготовка к третьей миссии, однако он не стал разглашать ее детали, чтобы «не ставить под угрозу ее успешное проведение».

Генсек ООН выразил надежду на то, что дальнейшая координация усилий с Москвой и Киевом приведет к дополнительным гуманитарным паузам и позволит людям покинуть зоны боевых действий.

Продовольственный кризис

В ходе встреч с российским и украинским лидерами Генсек ООН также поднял вопрос продовольственной безопасности. Он только что вернулся из другой поездки – по странам Западной Африки, и может сказать с уверенностью: война в Украине привела к продовольственному кризису в Сенегале, Нигере и Нигерии.

– Мы должны действовать оперативно и решительно, чтобы обеспечить стабильные потоки продовольствия и энергоносителей на рынки. Для этого надо отменить все экспортные ограничения, делиться излишками и запасами с теми, кто сейчас нуждается, а также решать проблему растущих цен на продовольствие, чтобы успокоить рынки, – рекомендовал глава ООН.

Он подчеркнул, что для решения этих задач, несмотря на войну, необходимо обеспечить поставки сельхозпродукции из Украины, а также – продовольствия и удобрений из России и Беларуси.

– Я сделаю все, что в моих силах, чтобы наладить диалог и реализовать эти предложения, – пообещал Антониу Гутерриш.

Он также коснулся последствий войны для энергетических рынков и финансовых систем, выразив обеспокоенность в связи с положением развивающихся стран. В этом контексте Гутерриш напомнил о Глобальной группе реагирования, которую он учредил, чтобы решать возникающие проблемы.

– Война в Украине бессмысленна по своей сути, безжалостна по своим масштабам и безгранична в том, что касается вреда, который она несет миру, – подытожил свое выступление глава ООН.

Ракетный обстрел Киева во время визита Генсека ООН

Когда Генеральный секретарь ООН находился с визитом в Киеве, где встречался с президентом Украины, по городу ударили ракетами. В результате обстрела погибла журналистка, четверо мирных жителей получили ранения. Группа Управления ООН по правам человека в это время находилась в Киеве, готовясь посетить Бучу. В тот же день миссия зафиксировала 22 случая гибели и 40 случаев ранения мирных жителей в других регионах Украины. Об этом, выступая перед Совбезом, сообщила Верховный комиссар Мишель Бачелет.

Возможные военные преступления

По ее словам, по итогам своей работы мониторинговая миссия УВКЧП представит подробный отчет о ситуации с правами человека в Украине за период с 24 февраля по 15 мая на следующей сессии Совета по правам человека в июне.

Многие сообщения, рассматриваемые сейчас УВКПЧ, касаются нарушений, которые могут быть приравнены к военным преступлениям, отметила Верховный комиссар. Она сослалась на свое заявление от 22 апреля, отметив, что с тех пор ситуация только усугублялась.

– Мне больно констатировать, что наши худшие опасения продолжают сбываться и положение ухудшается с каждым днем, – сказала Мишель Бачелет. – Сообщения о смертоносных инцидентах, таких как нападения на больницу №3 и драмтеатр в Мариуполе, на железнодорожный вокзал в Краматорске, на жилые массивы в Одессе, поступают часто. Каждый день мы получаем новости о гибели и ранениях среди гражданского населения.

«Его убили на глазах у жены и детей»

Она привела слова очевидцев, опубликованных ими в соцсетях: «его убили на глазах у жены и детей», «ее тело осталось под завалами разрушенного дома, мы не смогли ее даже похоронить», «мой дядя скончался от потери крови после получения осколочных ранений, мне только известно, что он похоронен в братской могиле».

С начала российского вооруженного вторжения Управление Верховного комиссара зафиксировало 6731 жертву среди гражданского населения. Реальные цифры, подчеркнула Мишель Бачелет, значительно выше. Местные власти составляют подробные списки убитых и пропавших без вести, проводят эксгумации и берут образцы ДНК у родственников погибших.

– В окрестностях Киева на протяжении примерно пяти недель российские силы преследовали мужчин из числа гражданского населения, людей, которые вызывали у них подозрение, – рассказала Бачелет. – Этих мужчин задерживали, избивали, подвергали внесудебной казни, а в некоторых случаях увозили без ведома их родных в Беларусь и Россию, где держали за решеткой. Представители Управления Верховного комиссара встретились с семьями пострадавших.

Кроме того, по словам Верховного комиссара, поступают сообщения о том, что российские военные насиловали женщин на территориях, которые находились под их контролем, а также расстреливали мирное население при попытке эвакуироваться. Поступает также информация о сексуальном насилии, совершаемым обеими сторонами конфликта.

Похищения представителей местных властей

В районах, находившихся под контролем российских сил и связанных с ними вооруженных групп, УВКПЧ продолжает документировать произвольные задержания и возможные насильственные исчезновения представителей местных властей, журналистов и активистов гражданского общества.

– По состоянию на четвертое мая мое Управление задокументировало 180 таких случаев, – сказала Мишель Бачелет. – Пятеро из пропавших в итоге были найдены мертвыми. Мы также зафиксировали восемь возможных насильственных исчезновений людей, занимавших пророссийскую позицию, на территории, контролируемой правительством Украины.

Остановить войну

Единственный способ остановить эти ужасы, подчеркнула Верховный комиссар, это полное соблюдение сторонами своих обязательств в соответствии с международным правом в области прав человека и международным гуманитарным правом.

– Командующие вооруженными силами должны ясно дать понять своим подчиненным, что любой, кого признают причастным к таким правонарушениям, будет привлечен к ответственности, – сказала Мишель Бачелет.

По ее словам, подсчитано, что один день перемирия позволяет спасти от смерти 50 мирных жителей, предотвратить ранения 30-70 человек из числа гражданского населения, а также защитить десятки людей от увечий.

Крайне важно, чтобы продолжающиеся боевые действия прекратились раз и навсегда, подчеркнула Верховный комиссар ООН.

– Давайте положим конец этому бессмысленному конфликту, – заключила она. – Мы должны быть настойчивыми в наших усилиях по достижению мира и твердо стоять на том, что справедливость должна восторжествовать.

Разрушение гражданской инфраструктуры

– Характерной чертой этой войны стало разрушение гражданской инфраструктуры, – подчеркнул в ходе своего выступления в Совбезе заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. – Нападению подверглись многоквартирные дома, школы и больницы во многих населенных пунктах. Этого не должно было произойти.

ООН и гуманитарные партнеры Организации, число которых на сегодняшний день превышает две сотни, работают не покладая рук, сказал он. Сейчас по всей Украине задействованы более 1400 гуманитарных сотрудников, базирующихся в восьми центрах за пределами Киева.

– Наше гуманитарное реагирование развивается по трем основным направлениям, – сообщил Мартин Гриффитс. – Во-первых, мы обеспечиваем помощь и защиту перемещенным лицам. Второе направление нашей деятельности заключается в снабжении всем необходимым наших оперативных баз и повышении готовности в районах, куда, по нашему мнению, война может переместиться в ближайшее время. В-третьих, мы ежечасно взаимодействуем со сторонами конфликта, чтобы обеспечить доставку помощи гражданскому населению в зонах активных боевых действий.