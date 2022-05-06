 

Для обещанных Киеву САУ у Германии не нашлось снарядов, утверждают в России

06.05.2022, 6:27, Новости дня
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Германия не может закупить достаточное количество снарядов для САУ Gepard, которые обещала Киеву, сообщили в украинском правительстве.

Die Welt пишет, что Берлин знал о нехватке боеприпасов еще в конце февраля, потому изначально и отклонил поставки. Для 30 САУ, которые могут отправиться на Украину, есть 23 тыс. снарядов, их хватит на полчаса боя. Согласившись на поставки Gepard, власти Германии начали поиск боеприпасов на мировом рынке. Их производит швейцарская фирма Oerlikon. Она принадлежит немецкому концерну Rheinmetall, но сама Швейцария запрещает экспорт военных товаров в зоны конфликтов.

Кроме того, застопорился процесс одобрения по поставкам Киеву и другого оружия: 100 БМП Marder, 88 танков Leopard и 100 гаубиц от Krauss-Maffei Wegmann. В связи с этим Киев направил Берлину очередное письмо с новым списком желаемого оружия, в который включены танки Leopard-2, противокорабельные ракеты Harpoon, танковые гаубицы PzH 2000, пусковые установки M270, беспилотники, броневики, передает ТАСС.

Напомним, замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк расценил решение Берлина передать Украине ЗСУ «Гепард» лишь как первый шаг. По его словам, этого «недостаточно». Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украине нужны «самые современные германские вооружения», в то время как зенитным установкам Gepard, которые обещало правительство ФРГ, уже 40 лет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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