 

Заявление о контрнаступлении ВСУ под Харьковом и Изюмом назвали блефом

05.05.2022, 21:13, Новости дня
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За начало контрнаступления Украина выдает локальные атаки, либо это блеф в условиях информационной войны, сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Так он отреагировал на слова главкома ВСУ Валерия Залужного о переходе украинской армии в контрнаступление в районе Харькова и Изюма.

«Слова Залужного можно расценивать, с одной стороны, как элемент информационного противоборства, а с другой – как попытку вселить уверенность в украинские силовые структуры. Сейчас идет информационная война и для Украины выгодно изображать победу там, где вооруженные силы этой страны и националистические батальоны не могут похвастаться реальными успехами», – считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

О том, что украинская армия якобы перешла в контрнаступление в районе Харькова и Изюма, сообщил в четверг в соцсетях главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который проинформировал об этом начальника Объединенного комитета начальников штабов американских ВС генерала Марка Милли.

Коротченко не исключил, что за словами Залужного «стоят какие-то локальные атаки, либо удержание каких-то позиций». «Может быть, это откровенный блеф. Поэтому в любом случае не стоит принимать подобные заявления за истину. Реально известно, что сейчас в Донбассе идут упорные позиционные бои. Российские Вооруженные силы, а также армии ДНР и ЛНР наносят огневые удары по противнику, который окопался за хорошо эшелонированной оборонительной линией, оказывает упорное сопротивление, но тем не менее идет перемалывание военного потенциала Украины», – подчеркнул Коротченко.

По его словам, пред Россией «стоит задача окружения и уничтожения группировки ВСУ в Донбассе, что так или иначе будет реализовано». «Россия проводит наступление таким образом, чтобы минимизировать свои собственные потери и побочный ущерб для гражданского населения», – напомнил Коротченко.

В свою очередь доктор военных наук Константин Сивков добавляет, что для контрнаступления должна быть создана многотысячная группировка с танками и бронетехникой. «В условиях господства РФ в воздухе о каком контрнаступлении ВСУ может идти речь? Говорить о серьезном контрнаступлении Киева не приходится. Для этого Украине нужно создать на одном локальном направлении группировку численностью 10-12 тыс. человек минимум. Сейчас у ВСУ нет таких возможностей физически. Контратака силами бригады – 3-5 тыс. человек – это ровным счетом ничего», – отметил эксперт.

Сивков предположил также, что ВСУ могли собрать несколько батальонов из бойцов территориальной обороны и «бросить их в самоубийственную атаку, которая закончится для них катастрофой – они будут практически полностью уничтожены ради того, чтобы обеспечить Украине какой-то политический дивиденд». 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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