 

Германия признала угрозу нехватки бензина при эмбарго на нефть из России

05.05.2022, 6:30, Новости дня
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В случае введения эмбарго на нефть из РФ восток Германии может столкнуться с нехваткой бензина, сообщил министр экономики Германии Роберт Хабек.

Хабек с сожалением признал, что «этого нельзя исключать». По его словам, «может произойти так, что в ограниченный период будет слишком мало нефти и, получается, слишком мало бензина». Он заверил, что власти Германии «работают над тем, чтобы этого не произошло». Восточная Германия зависит от нефтеперерабатывающего завода в Шведте, доля в предприятии принадлежит Роснефти, передает ТАСС со ссылкой на RTL.

Напомним, Германию предупредили о повышении риска рецессии без энергоносителей из России. Хабек предложил немцам «меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ». По его словам, так ФРГ станет «более независимой от поставок российских энергоносителей – всей этой нечистой нефти и газа». 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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