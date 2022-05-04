Подсчитаны потери Италии в случае отказа от российского газа

Прекращение импорта газа из РФ может привести к потере около 565 тыс. рабочих мест в Италии, следует из результатов исследования.

По данным газеты Corriere della Sera, в одном из возможных сценариев правительства страны есть отказ от поставок газа и нефти из России.

Дефицит оценивается в 18% от общего объема импорта в 2022 году и 15% в 2023 году. Это приведет к росту цен, а также отразится на занятости населения, показатель которой потеряет 1,3% пункта в 2022 году, а в 2023 году – 1,2% пункта. Это эквивалентно потере около 293 тыс. рабочих мест в этом году и 272 тыс. в следующем, передает ТАСС со ссылкой на итальянское СМИ.

Ранее сообщалось, что Италия рекордно нарастила закупку российского газа.

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