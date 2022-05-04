В Кремле рассказали о ситуации на «Азовстали»

Обострения на заводе «Азовсталь» происходят из-за попытки противника выйти на огневые позиции, штурма предприятия нет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Публично был отдан приказ верховным главнокомандующим об отмене штурма, штурма нет. Мы видим, что случаются обострения, связанные с тем, что боевики выходят на огневые позиции. Эти попытки подавляются весьма оперативно. Другого пока сказать нечего», – передает его слова РИА «Новости».

Во вторник в Минобороны сообщали, что подразделения ВС РФ и ДНР открыли огонь по позициям боевиков, которые вышли из подвалов и заняли огневые позиции на территории «Азовстали», воспользовавшись режимом прекращения огня для эвакуации мирных граждан.

В понедельник представитель внутренних войск МВД ДНР сообщил, что украинская сторона сорвала режим тишины на «Азовстали», с позиций националистов на комбинате начался обстрел, военным ДНР пришлось отвечать.

Напомним, с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 101 человека, в том числе женщин и детей, их вывезли в Безыменное в Донецкой народной республике. По данным Минобороны России, 30 апреля с территории «Азовстали» и близлежащих домов вышли 46 человек, 1 мая с территории завода вызволены еще 80 гражданских. Ранее покинувший завод мужчина сообщал о минимум 300 мирных жителях на «Азовстали».

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