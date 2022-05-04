Баскетболисты «Локомотива-Кубани» вылетели на матч в Москву с задержкой из-за эвакуации аэропорта

Игроки и тренерский штаб краснодарского баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» не смогли вылететь в Москву на полуфинальные матчи Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА, поскольку вместе с другими пассажирами эвакуированы из аэропорта Ставрополя, сообщили в пресс-службе клуба.

«Игроки и тренерский штаб «Локомотива-Кубани» вместе с другими пассажирами срочно эвакуированы из аэропорта Ставрополя имени А. В. Суворова. Рейс, на котором команда должна была отправиться в Москву на матчи полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против ЦСКА, сначала был перенесен на полтора часа, а через пять минут сотрудники аэропорта попросили всех находящихся в терминале срочно покинуть здание», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Матчи полуфинальной серии до трех побед с ЦСКА запланированы на 5 и 7 мая, и, если потребуется, 15 мая в Москве, а 10 мая и, если потребуется, 12 мая команды сыграют в Краснодаре.

«Все обошлось, была ложная тревога. Через 20-25 минут команде разрешили вернуться в терминал. Сейчас запустили в самолет. Слава богу, все обошлось. Эмоционально ребята немного попереживали», – сообщили позднее в пресс-службе краснодарской команды.

Самолет совершил вылет в 19:06 мск. Изначально рейс SU1365 должен был вылететь в 15:50 мск.

Команда отправилась в Москву из Ставрополя из-за приостановки работы аэропортов в ряде городов на юге России, в том числе в Краснодаре.

Ранее неизвестные сообщили о минировании вокзалов и аэропортов Москвы.

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