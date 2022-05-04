 

Болгария и Чехия вроде задумались над обходом санкций ЕС против России

04.05.2022, 6:20, Новости дня
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Болгария и Чехия могут запросить для себя исключение из эмбарго Евросоюза на российскую нефть, информирует агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванных официальных лиц ЕС.

По данным агентства, готовящийся в ЕС проект предложения об эмбарго на нефть из РФ предусматривает постепенное прекращение импорта в течение 6-8 месяцев, при этом Венгрии и Словакии предоставят дополнительно еще несколько месяцев. Как сообщил агентству ряд источников, «Болгария и Чехия, возможно, будут добиваться исключения из санкций», передает РИА «Новости».

Еврокомиссия во вторник передаст странам-членам проект нового пакета санкций, а в среду его обсудят постпреды стран ЕС, пишет агентство.

Ранее представитель правительства Венгрии Золтан Ковач опроверг сообщения СМИ о решении Будапешта отозвать вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти, подчеркнув, что Будапешт не поддерживает санкции против газа и нефти из России.

Напомним, вице-премьер и министр экономики республики Рихард Сулик после внеочередной встречи министров энергетики ЕС заявил, что Словакия в случае введения Евросоюзом эмбарго на импорт нефти из РФ с 2023 года будет добиваться предоставления для себя исключения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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