 

Эксперт: Критика НАТО из уст Папы Римского привела к переполоху на Западе

03.05.2022, 21:10, Новости дня
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Политолог-американист Малек Дудаков прокомментировал критику НАТО со стороны Папы Римского Франциска, отметив, что его выступление вызвало переполох на Западе.

«Франциск отметил, что «лаяние НАТО у врат России» во многом спровоцировало украинский кризис. И усомнился в необходимости поставок оружия на Украину – предложив брать пример с генуэзских рабочих, которые отказались грузить западное оружие, направляемое в Йемен. Его фраза является калькой со старого выражения о «собаках, лающих у врат рая» – которое редко используется в английском, но встречается в других европейских языках», – сообщил политолог в своем Telegram-канале.

По его словам, с точки зрения семантики здесь можно обнаружить глубины смыслов. Но и политические последствия его речи тоже имеются.

«Франциск – моральный компас для 1,2 млрд католиков по всему миру – включая жителей стран Африки и Латинской Америки, которые сохраняют нейтралитет в украинском кризисе. Но важную роль он играет и для нынешнего политического расклада сил в Вашингтоне. Ведь Байден – второй в истории США президент-католик. Как раз полгода назад он встречался с Франциском в Ватикане. Байден не устает повторять, что папа римский – источник всего, что он за свою жизнь узнал о вере. И теперь этот источник прямо критикует политику его администрации», – написал Дудаков.

Он отметил, что среди элиты Демпартии немало и других католиков. Взять к примеру спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая с превеликим удовольствием проводит встречи с понтификом.

«Его неожиданные заявления застали Пелоси, когда только было закончила визит-фотосессию в Киеве. Нынешнее заявление Франциска уже вызвало переполох среди католических священников в США – причем в основном либерального толка. В неудобное положение оно ставит и весь западный истеблишмент, который несёт потери не только на поле боя или в санкционном противостоянии, но теперь уже и в затянувшейся информационной войне против России», – добавил политолог.

Ранее Папа Римский Франциск допустил, что НАТО играет негативную роль в эскалации украинского кризиса. «[Вероятно], лай НАТО у дверей РФ привел к реакции Кремля. Гнев, не знаю, был ли спровоцирован, но, вероятно, способствовал», – сказал понтифик в беседе с главным редактором газеты Corriere della Sera Лучано Фонтаной.

Также Франциск выразил желание до поездки в Киев посетить российскую столицу.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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