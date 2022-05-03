 

В Сети сообщили о ракетных ударах по Львову

03.05.2022, 21:10, Новости дня
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ВС России, предположительно, нанесли сразу несколько ударов по военным объектам во Львове. Частично эту информацию подтвертили в мэрии города.

Часть города осталась без электричества, сообщил мэр Львова Андрей Садовый. По его словам, в результате удара повреждены две электроподстанции.

Фото, как горят подстанции во Львове после ракетного удара, позже опубликовал губернатор Максим Козицкий. По его данным, предварительно повреждены три электроподстанции.

После обстрела во Львове началось массовое отключение от интернета. Компания Netblocks, которая ведет глобальный мониторинг Сети, сообщает, что число подключений в городе упало на 87%.

Также взрывы зафиксированы в Днепропетровской, Николаевской, Винницкой, Кировоградской, Тернопольской и Одесской областях.

Кроме того, звуки взрывов слышали в Киеве и Киевской области. Тем временем «Укрзалізниця» уже сообщила о задержках поездов из-за взрывов. В частности, составы не могут въехать во Львов. 

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что РФ начала военную операцию против железных дорог Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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