В Италии назвали критическим для зимы прекращение поставок газа из РФ

Итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани спрогнозировал критическую ситуацию будущей зимой в случае прекращения поставок российского газа.

«Прерывание в мае поставок газа из РФ сделает критическим преодоление будущей зимы», – передает РИА «Новости» слова министра в ходе выступления в палате депутатов итальянского парламента.

Чинголани заявил, что проблемой зимой будет наполнение газовых хранилищ.

«Мы запасаем 1,5 млрд кубометров газа. Чтобы выйти на уровень, необходимый для зимы, требуется 6 месяцев», – сказал министр. В идеале, отметил он, необходимо «сохранить поставки российского газа до конца 2022 года, чтобы обеспечить безопасность системы».

Ранее в Италии предложили разрешить компаниям платить за российский газ рублями.

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