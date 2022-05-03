 

В Италии назвали критическим для зимы прекращение поставок газа из РФ

03.05.2022, 21:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани спрогнозировал критическую ситуацию будущей зимой в случае прекращения поставок российского газа.

«Прерывание в мае поставок газа из РФ сделает критическим преодоление будущей зимы», – передает РИА «Новости» слова министра в ходе выступления в палате депутатов итальянского парламента.

Чинголани заявил, что проблемой зимой будет наполнение газовых хранилищ.

«Мы запасаем 1,5 млрд кубометров газа. Чтобы выйти на уровень, необходимый для зимы, требуется 6 месяцев», – сказал министр. В идеале, отметил он, необходимо «сохранить поставки российского газа до конца 2022 года, чтобы обеспечить безопасность системы».

Ранее в Италии предложили разрешить компаниям платить за российский газ рублями.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Путин об ЛГБТ-флаге на здании посольства США: Они кое-что показали по поводу того, кто там работает

05.04 / Семиместный кроссовер Hyundai Alcazar показали в Сети

23.10 / НАТО строит планы на будущее без Трампа — и готовится латать альянс вместе с Байденом

10.11 / Общество: Как англичане прорвали первые санкции Запада против России

27.11 / Арестован начальник участка шахты «Листвяжная»

28.10 / Оказалось, что Android 12 создает проблемы в работе на смартфонах Xiaomi

02.03 / Das Erste – несмотря на требования Зеленского, европейцы не торопятся принимать Украину в ЕС

30.09 / Экс-главу одесской ГСЧС будут судить. ГБР считает, что из-за его халатности в пожарах погибло 33 человека

28.02 / Вторая женщина обвинила губернатора Нью-Йорка в домогательствах

06.11 / Из окна квартиры на юго-востоке Москвы выпал годовалый ребенок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика