СМИ сообщили о желании ЕС отказаться от импорта нефти из РФ в ближайшие 6-8 месяцев

Проект эмбарго, готовящийся в ЕС, предусматривает постепенное прекращение импорта нефти из РФ в ближайшие шесть-восемь месяцев, сообщила газета «Фигаро» со ссылкой на европейские дипломатические источники.

По их данным, проект эмбарго должен быть передан на рассмотрение 27 стран ЕС, ряд из которых высказывают сомнения в целесообразности отказа от российской нефти, передает ТАСС.

Как отмечает газета, Еврокомиссия завершила со своей стороны подготовку шестого пакета санкций против РФ, предусматривающего постепенное прекращение закупок европейскими странами нефти в течение шести-восьми месяцев. При этом предлагается сделать исключения для Венгрии и Словакии, которые смогут продолжать закупки до 2023 года.

Ранее во вторник глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС готовит новый пакет санкций против России, касающийся поставок нефти.

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