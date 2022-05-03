СМИ сообщили о желании ЕС отказаться от импорта нефти из РФ в ближайшие 6-8 месяцев
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Проект эмбарго, готовящийся в ЕС, предусматривает постепенное прекращение импорта нефти из РФ в ближайшие шесть-восемь месяцев, сообщила газета «Фигаро» со ссылкой на европейские дипломатические источники.
По их данным, проект эмбарго должен быть передан на рассмотрение 27 стран ЕС, ряд из которых высказывают сомнения в целесообразности отказа от российской нефти, передает ТАСС.
Как отмечает газета, Еврокомиссия завершила со своей стороны подготовку шестого пакета санкций против РФ, предусматривающего постепенное прекращение закупок европейскими странами нефти в течение шести-восьми месяцев. При этом предлагается сделать исключения для Венгрии и Словакии, которые смогут продолжать закупки до 2023 года.
Ранее во вторник глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС готовит новый пакет санкций против России, касающийся поставок нефти.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет