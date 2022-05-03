Машина из кортежа болгарского президента столкнулась с грузовиком, пострадали охранники

Во время автомобильной аварии в кортеже президента Болгарии Румена Радева пострадали два сотрудника Национальной службы охраны (НСО), сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ).

Автомобиль с сотрудниками охраны въехал в грузовик, который вылетел на встречную полосу, передает РИА «Новости» со ссылкой на БНТ.

Во время ДТП пострадал врач из команды Радева, ему, по предварительной информации, диагностировали трещину локтевого сустава. Доктора пересадили в машину самого главы государства и доставили в больницу Пловдива.

Радев, говоря о ситуации, отметил, что нужно решить проблему с подъездными путями в этот город.

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