Оставшегося в Херсонской области депутата Рады исключили из партии

Депутат Верховной рады Украины Алексей Ковалев, который остался во взятой под контроль ВС РФ Херсонской области, исключен из правящей партии «Слуга народа», сообщил депутат парламента Алексей Гончаренко.

Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.

«Слуга народа» исключила из состава фракции народного депутата Ковалева. Того самого, который остался на оккупированной Херсонщине, потому что, по его словам, «у него там бизнес». Абсолютно правильное решение, единственно возможное», – передает РИА «Новости» слова Гончаренко.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что Украина отключила Херсонскую и Запорожскую области от мобильной связи и интернета.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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