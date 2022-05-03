 

Оставшегося в Херсонской области депутата Рады исключили из партии

03.05.2022, 15:37, Новости дня
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Депутат Верховной рады Украины Алексей Ковалев, который остался во взятой под контроль ВС РФ Херсонской области, исключен из правящей партии «Слуга народа», сообщил депутат парламента Алексей Гончаренко.

Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.

«Слуга народа» исключила из состава фракции народного депутата Ковалева. Того самого, который остался на оккупированной Херсонщине, потому что, по его словам, «у него там бизнес». Абсолютно правильное решение, единственно возможное», – передает РИА «Новости» слова Гончаренко.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что Украина отключила Херсонскую и Запорожскую области от мобильной связи и интернета.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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