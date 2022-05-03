 

В ДНР назвали число эвакуированных за сутки людей из Мариуполя

03.05.2022, 9:10, Новости дня
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Из Мариуполя в поселок Безыменное в ДНР эвакуированы почти 400 человек за последние сутки, из них 59 – дети, сообщили в штабе территориальной обороны республики.

«За минувшие сутки, с 08.00 2 мая до 08.00 3 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 393 человека, включая 59 детей», – цитирует сообщение штаба РИА «Новости».

На данный момент эвакуированных расположили в пункте оказания помощи, который развернут силами МЧС ДНР. Всего же с 5 марта по 3 мая в Безыменное эвакуировали 26 тыс. 765 человек.

Ранее эвакуированные с «Азовстали» мариупольцы рассказали, что националисты запрещали мирным жителям Мариуполя выходить за пределы металлургического комбината «Азовсталь», пытались заставить людей рыть окопы, пугали «плохими русскими солдатами», не давали продукты и воду.

Напомним, с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 101 человека, в том числе женщин и детей, их вывезли в Безыменное в Донецкой народной республике.

По данным Минобороны России, 30 апреля с территории «Азовстали» и близлежащих домов вышли 46 человек, 1 мая с территории завода вызволены еще 80 гражданских. Отмечается, что вышедшие 30 апреля добровольно приняли решение остаться в ДНР.

Ранее покинувший завод мужчина сообщал, что на территории «Азовстали» продолжают оставаться минимум 300 мирных людей.

Газета ВЗГЛЯД писала, что кроме националистов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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