 

Зеленский: ВСУ не проводят операций на территории России

03.05.2022, 7:50, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Al Arabiya выступил с утверждением, что военные операции Вооруженных сил Украины якобы не распространяются на территорию России.

«ВС Украины не проводят военные операции на территории РФ, они защищают свои земли и не стремятся занять российские», – приводит слова Зеленского ТАСС.

Между тем территория Белгородской, Брянской и Курской областей неоднократно подвергалась минометным и артиллерийским обстрелам со стороны Украины, а российская система ПВО перехватила несколько беспилотников, в том числе в Воронежской области. Более того, в воздушное пространство РФ вторгались украинские боевые вертолеты.

Так, в ночь на вторник несколько жителей Белгорода рассказали, что слышали в центре Белгорода громкий хлопок, похожий на звук взрыва средней силы. Днем ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о звуках «сильных разрывов» и появившихся в соцсетях «вспышках в небе». Позже он разъяснил, что ночные звуки взрывов над Белгородом не связаны с прилетами со стороны Украины, уточнив, что российская авиация выполняла боевые задачи в рамках специальной военной операции.

Кроме того, в минувшее воскресенье в Курской области обрушился железнодорожный мост. Губернатор региона Роман Старовойт назвал обрушение моста диверсией. Днем ранее в Курской области обстреляли со стороны Украины пункт пропуска Крупец.

Помимо этого, в минувшую субботу снаряды попали по поселку в приграничном с Украиной районе Брянской области. Днем ранее отделение погрануправления ФСБ в Брянской области подверглось минометному обстрелу со стороны Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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